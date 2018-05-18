На Сахалине в новом перинатальном центре второй раз обрушился подвесной потолок

В Южно-Сахалинске произошёл обвал части подвесного потолка в перинатальном центре.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Отмечается, что причиной обрушения стал засор трубы канализации.

«Причиной стали посторонние предметы — памперсы и тряпки, засорившие систему. В связи с засором в одном из стыков просочилась жидкость и размочила потолочные плиты, в результате небольшой участок был деформирован», — говорится в сообщении.

Подобный случай произошёл в этом же центре в конце апреля.

В октябре 2017 года, как сообщало URA.RU, в Тюмени произошло возгорание в перинатальном центре.