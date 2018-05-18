На Сахалине в новом перинатальном центре второй раз обрушился подвесной потолок
- Происшествие в Сахалинском перинатальном центре 26 апреля
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
Отмечается, что причиной обрушения стал засор трубы канализации.
«Причиной стали посторонние предметы — памперсы и тряпки, засорившие систему. В связи с засором в одном из стыков просочилась жидкость и размочила потолочные плиты, в результате небольшой участок был деформирован», — говорится в сообщении.
Подобный случай произошёл в этом же центре в конце апреля.
В октябре 2017 года, как сообщало URA.RU, в Тюмени произошло возгорание в перинатальном центре.