В Ижевске состоялись антитеррористические учения

Короткая ссылка
На территории лыжного комплекса имени Галины Кулаковой в Ижевске состоялись антитеррористические учения, сообщает интернет-издание «Сусанин».

В них участвовали представители ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и других подразделений и ведомств.

Как заявили в пресс-службе управления ФСБ России по Удмуртской Республике, главной целью была отработка действий функциональных групп по пресечению и локализации последствий теракта, совершенствование процесса взаимодействия территориальных органов государственной власти и правоохранительных структур.

В апреле URA.RU сообщало о масштабной антитеррористической ревизии в Ханты-Мансийском автономном округе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных