На территории лыжного комплекса имени Галины Кулаковой в Ижевске состоялись антитеррористические учения, сообщает интернет-издание «Сусанин».

В них участвовали представители ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и других подразделений и ведомств.

Как заявили в пресс-службе управления ФСБ России по Удмуртской Республике, главной целью была отработка действий функциональных групп по пресечению и локализации последствий теракта, совершенствование процесса взаимодействия территориальных органов государственной власти и правоохранительных структур.

В апреле URA.RU сообщало о масштабной антитеррористической ревизии в Ханты-Мансийском автономном округе.