В ХМАО началась масштабная антитеррористическая ревизия

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В Ханты-Мансийском автономном округе началась масштабная антитеррористическая ревизия, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Росгвардии.

Планируется проверить более 1,5 тыс. объектов с массовым пребыванием граждан, включая торговые центры, школы, вузы, детские сады, учреждения спорта, здравоохранения и культуры.

Как заявила глава пресс-службы ведомства Наталья Васильченко, такое решение было принято председателем Антитеррористической комиссии ХМАО — Югры в начале апреля на совместном заседании АТК и регионального оперативного штаба.

Ранее Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге начались плановые антитеррористические учения.

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