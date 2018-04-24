В Петербурге начались плановые антитеррористические учения

В Санкт-Петербурге начались плановые антитеррористические учения, сообщает Nation News.

Они проходят на территории Морского вокзала.

Как рассказали в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета, в мероприятии участвуют сотрудники спецслужб, оперативные силы и средства правоохранительных органов.

Организаторы просят с пониманием отнестись к возможному ограничению проезда к Морскому вокзалу, передаёт Inforeactor со ссылкой на представителей оперативного штаба УФСБ.

Ранее сообщалось об антитеррористическиих учениях в Керчи.