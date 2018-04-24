В Петербурге начались плановые антитеррористические учения
Они проходят на территории Морского вокзала.
Как рассказали в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета, в мероприятии участвуют сотрудники спецслужб, оперативные силы и средства правоохранительных органов.
Организаторы просят с пониманием отнестись к возможному ограничению проезда к Морскому вокзалу, передаёт Inforeactor со ссылкой на представителей оперативного штаба УФСБ.
Ранее сообщалось об антитеррористическиих учениях в Керчи.