В Петербурге начались плановые антитеррористические учения

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В Санкт-Петербурге начались плановые антитеррористические учения, сообщает Nation News.

Они проходят на территории Морского вокзала.

Как рассказали в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета, в мероприятии участвуют сотрудники спецслужб, оперативные силы и средства правоохранительных органов.

Организаторы просят с пониманием отнестись к возможному ограничению проезда к Морскому вокзалу, передаёт Inforeactor со ссылкой на представителей оперативного штаба УФСБ.

Ранее сообщалось об антитеррористическиих учениях в Керчи.

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