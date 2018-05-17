В МВД России разъяснили ситуацию с получением гражданства 82-летней блокадницей

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Ольга Кириллова в беседе с RT прокомментировала ситуацию с 82-летней уроженкой Ленинграда блокадницей Клавдией Мальцевой, которая вынуждена доказывать своё право на российское гражданство в общем порядке.

«Клавдия Викторовна сдавала документы 12 мая 2017 года, и ей был уже подготовлен и подписан документ 27 июня прошлого года. Получила она этот документ 18 июля. Если по общему установленному правилу (а Клавдия Викторовна не предоставила документы, что она относится к категории блокадников или участников Великой Отечественной войны), то она сможет получить вид на жительство не ранее 18 июля текущего года. То есть обязательное требование закона — год проживания на территории России», — сказала Кириллова.

По её словам, ведомству удалось связаться с внуком женщины, который говорит, что у них дома есть документ, подтверждающий отнесение Мальцевой к блокадникам. Если он будет предоставлен, то МВД сможет оформить и принять документы и решить вопрос о предоставлении гражданства Российской Федерации без этапа выдачи вида на жительство, пояснила она.

«Она получила временное проживание 18 июля прошлого года, и поэтому год постоянного проживания в России как раз будет 18 июля этого года. Но мы будем надеяться, что найдётся заветный документ, подтверждающий наличие этого высокого статуса, и это позволит нам ускорить процесс. Могу добавить, что, даже получив вид на жительство, она уже будет жить, получая пенсию... плюс все льготы, в том числе блокадницы, она сможет оформить», — добавила Кириллова.

Ранее RT стало известно, что 82-летняя Клавдия Мальцева уже год пытается получить российское гражданство. Она выжила в блокадном Ленинграде, во времена СССР объездила с мужем полстраны и впоследствии поселилась в Донецке.

Ольга Кириллова взяла ситуацию на личный контроль.