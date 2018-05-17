Путин призвал к рациональному использованию выделенных на гособоронзаказ 1,5 трлн рублей

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Средства в размере около 1,5 трлн рублей, которые в 2018 году выделили по линии Министерства обороны на гособоронзаказ, должны быть использованы максимально рационально. Об этом в ходе военного совещания заявил президент России Владимир Путин.
Путин призвал к рациональному использованию выделенных на гособоронзаказ 1,5 трлн рублей
  • kremlin.ru

«В 2018 году по линии Минобороны на гособоронзаказ было выделено почти 1,5 трлн рублей. Сумма весьма значительная, и эти ресурсы должны быть использованы максимально рационально», — приводит слова Путина РИА Новости.

4 мая ФАН передавало, что глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о гособоронзаказе на 2018 год.

В январе сообщалось о создании опорного банка для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

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