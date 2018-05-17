Тушение пожара возле посёлка Пугачёво в Удмуртии может затянуться до трёх суток

Ликвидация крупного пожара на территории бывшей военной базы возле посёлка Пугачёво в Удмуртии может занять до трёх суток, передаёт Интерфакс со ссылкой на начальника ГУ МЧС по республике Петра Фомина.

Уточняется, что сотрудники ООО «Специальные технологии», отвечающие за утилизацию боеприпасов на объекте, должны будут удостовериться, что опасность новых взрывов отсутствует.

Фомин рассказал, что хлопки, доносящиеся с места возгорания, — это звуки разрывающихся снарядов.

«Металл нагревает солнце. Снаряды от холодной воды разрушаются, от огня, земля нагрета тоже. Раскалённый металл разрушается, и происходит разрыв», — добавил он.

По его словам, на месте работают 400 человек личного состава и более 100 единиц техники, в том числе самолёт-амфибия Бе-200 и вертолёт Ми-8.

«Группировка сил остаётся в полном объёме до полной ликвидации очагов задымления», — заявил начальник ГУ.

На данный момент на место пожара вылито более 405 тонн воды, источник возгорания не установлен.

Ранее стало известно, что по факту возгорания в Удмуртии проводится доследственная проверка.