Голикова прослезилась при подведении итогов работы на посту главы Счётной палаты в Госдуме
- Татьяна Голикова
- РИА Новости
«Сложно говорить... Завершая, хочу сказать, что я благодарна аудиторам и коллективу Счётной палаты», — отметила она.
Депутаты поддержали её слова аплодисментами.
Ранее Госдума одобрила отставку Татьяны Голиковой с должности председателя Счётной палаты.
Представление об освобождении Голиковой от занимаемой должности внёс в Госдуму президент России Владимир Путин в связи с тем, что премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера по социальной политике.