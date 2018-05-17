Голикова прослезилась при подведении итогов работы на посту главы Счётной палаты в Госдуме

Экс-глава Счётной палаты Татьяна Голикова растрогалась во время подведения итогов своего пребывания на посту в Государственной думе.

«Сложно говорить... Завершая, хочу сказать, что я благодарна аудиторам и коллективу Счётной палаты», — отметила она.

Депутаты поддержали её слова аплодисментами.

Ранее Госдума одобрила отставку Татьяны Голиковой с должности председателя Счётной палаты.

Представление об освобождении Голиковой от занимаемой должности внёс в Госдуму президент России Владимир Путин в связи с тем, что премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера по социальной политике.