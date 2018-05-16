В Крыму назначен новый министр ЖКХ

Новым министром жилищно-коммунального хозяйства Крыма назначен Виталий Глотов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«Вместо Марины Владимировны Горбатюк министром жилищно-коммунального хозяйства стал Виталий Николаевич Глотов. Новый министр официально приступит к своим обязанностям в пятницу, 18 мая», — написал он в Facebook.

По его словам, Глотов — опытный человек, который «хорошо знает крымскую специфику».

«Надеюсь, сможет достойно организовать работу министерства, которое он возглавил», — добавил Аксёнов.

Ранее стало известно, что министр ЖКХ Крыма Марина Горбатюк ушла в отставку по собственному желанию.