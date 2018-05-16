В Крыму назначен новый министр ЖКХ

Короткая ссылка
Новым министром жилищно-коммунального хозяйства Крыма назначен Виталий Глотов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«Вместо Марины Владимировны Горбатюк министром жилищно-коммунального хозяйства стал Виталий Николаевич Глотов. Новый министр официально приступит к своим обязанностям в пятницу, 18 мая», — написал он в Facebook.

По его словам, Глотов — опытный человек, который «хорошо знает крымскую специфику».

«Надеюсь, сможет достойно организовать работу министерства, которое он возглавил», — добавил Аксёнов.

Ранее стало известно, что министр ЖКХ Крыма Марина Горбатюк ушла в отставку по собственному желанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных