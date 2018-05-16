Министр ЖКХ Крыма ушла в отставку

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Министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Марина Горбатюк ушла в отставку по собственному желанию.
Министр ЖКХ Крыма ушла в отставку
  • РИА Новости

«Да, я написала заявление по собственному», — цитирует «Крыминформ» министра.

Она также отметила, что на данную должность будет назначен Виталий Глотов, который работал в министерстве ЖКХ.

17 апреля в отставку подал министр транспорта Крыма Игорь Захаров. 

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