Министр ЖКХ Крыма ушла в отставку

Министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Марина Горбатюк ушла в отставку по собственному желанию.

«Да, я написала заявление по собственному», — цитирует «Крыминформ» министра.

Она также отметила, что на данную должность будет назначен Виталий Глотов, который работал в министерстве ЖКХ.

17 апреля в отставку подал министр транспорта Крыма Игорь Захаров.