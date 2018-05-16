В ФСО объяснили, почему Путин не пристегнулся за рулём КамАЗа

В Федеральной службе охраны рассказали, почему российский лидер Владимир Путин не пристегнулся ремнём безопасности, когда за рулём КамАЗа проезжал по Крымскому мосту.

Заместитель начальника центра по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов напомнил, что официально движение по мосту было открыто 16 мая, пишет «Газета.Ru».

«Президент Владимир Путин принял участие в культурно-массовом мероприятии — торжественном открытии Крымского моста 15 мая. На тот момент Крымский мост не являлся дорогой общего пользования, а фактически имел статус строительной площадки, движение по которой не регулируется нормами ПДД. Неиспользование ремней безопасности не создало угрозы для безопасности президента России», — сказал он.

15 мая Путин, принимая участие в открытии Крымского моста, за 16 минут преодолел за рулём грузовика 19 км сооружения.

Позднее глава государства отметил, что остался доволен качеством дорожного покрытия моста.