В ФСО объяснили, почему Путин не пристегнулся за рулём КамАЗа

Короткая ссылка
В Федеральной службе охраны рассказали, почему российский лидер Владимир Путин не пристегнулся ремнём безопасности, когда за рулём КамАЗа проезжал по Крымскому мосту.
В ФСО объяснили, почему Путин не пристегнулся за рулём КамАЗа
  • Reuters

Заместитель начальника центра по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов напомнил, что официально движение по мосту было открыто 16 мая, пишет «Газета.Ru».

«Президент Владимир Путин принял участие в культурно-массовом мероприятии — торжественном открытии Крымского моста 15 мая. На тот момент Крымский мост не являлся дорогой общего пользования, а фактически имел статус строительной площадки, движение по которой не регулируется нормами ПДД. Неиспользование ремней безопасности не создало угрозы для безопасности президента России», — сказал он.

15 мая Путин, принимая участие в открытии Крымского моста, за 16 минут преодолел за рулём грузовика 19 км сооружения. 

Позднее глава государства отметил, что остался доволен качеством дорожного покрытия моста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных