Мотоциклистов призвали соблюдать скоростной режим в Москве

Центр организации дорожного движения призвал мотоциклистов соблюдать скоростной режим в Москве, сообщает m24.

«Для комфортных и безопасных поездок на мотоцикле необходимо строгое соблюдение правил дорожного движения», — отметили в ЦОДД.

Там напомнили, что нередко мотоциклисты нарушают правила, например, превышают скорость, совершают резкие манёвры, ездят без необходимой экипировки.

В ЦОДД также рекомендуют проверять техническое состояние мотоциклов перед поездкой и надевать шлем, причём последнее касается как водителей, так и пассажиров.

Ранее бывший глава ГИБДД, экс-сенатор Владимир Фёдоров в беседе с НСН оценил обслуживание Интеллектуальной транспортной системы в Москве частной компанией.