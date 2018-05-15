Экс-глава ГИБДД оценил обслуживание Интеллектуальной транспортной системы в Москве частной компанией
«Это мировая практика, что именно частные компании ставят системы. А управлять будет Центр организации дорожного движения, насколько я понимаю», — заявил он.
Как отметил Фёдоров, «очень хорошо, что город занялся этим».
Ранее сообщалось, что ЦОДД ужесточит требования к обслуживанию Интеллектуальной транспортной системы в течение ближайших пяти лет.
Также m24 сообщало, что в Москве изменили режим работы светофоров на 30 пешеходных переходах.