Экс-глава ГИБДД оценил обслуживание Интеллектуальной транспортной системы в Москве частной компанией

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Бывший глава ГИБДД, экс-сенатор Владимир Фёдоров в беседе с НСН оценил обслуживание Интеллектуальной транспортной системы в Москве частной компанией.

«Это мировая практика, что именно частные компании ставят системы. А управлять будет Центр организации дорожного движения, насколько я понимаю», — заявил он.

Как отметил Фёдоров, «очень хорошо, что город занялся этим».

Ранее сообщалось, что ЦОДД ужесточит требования к обслуживанию Интеллектуальной транспортной системы в течение ближайших пяти лет.

Также m24 сообщало, что в Москве изменили режим работы светофоров на 30 пешеходных переходах.

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