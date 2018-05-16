В СК заявили о собранных доказательствах хищения средств в деле «Седьмой студии»

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Следственный комитет России собрал доказательства хищения денежных средств, выделенных АНО «Седьмая студия».
В СК заявили о собранных доказательствах хищения средств в деле «Седьмой студии»
  • РИА Новости

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России собраны доказательства, подтверждающие причастность Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой, Софьи Апфельбаум и Екатерины Вороновой к совершению мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК России)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, обвиняемые похитили 133 млн рублей бюджетных денежных средств из 214 млн рублей, которые были выделены в период с 2011 по 2014 год «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».

Отмечается, что следственные действия по уголовному делу завершены.

В апреле суд продлил домашний арест бывшему бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой.

18 апреля суд оставил под домашним арестом режиссёра Кирилла Серебренникова. Его обвиняют в хищении средств, которые были выделены в 2011—2014 годах на проект «Платформа».

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