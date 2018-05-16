В СК заявили о собранных доказательствах хищения средств в деле «Седьмой студии»

Следственный комитет России собрал доказательства хищения денежных средств, выделенных АНО «Седьмая студия».

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России собраны доказательства, подтверждающие причастность Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой, Софьи Апфельбаум и Екатерины Вороновой к совершению мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК России)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, обвиняемые похитили 133 млн рублей бюджетных денежных средств из 214 млн рублей, которые были выделены в период с 2011 по 2014 год «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».

Отмечается, что следственные действия по уголовному делу завершены.

В апреле суд продлил домашний арест бывшему бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой.

18 апреля суд оставил под домашним арестом режиссёра Кирилла Серебренникова. Его обвиняют в хищении средств, которые были выделены в 2011—2014 годах на проект «Платформа».