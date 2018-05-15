Два первых участка Московских центральных диаметров запустят для пассажиров в конце 2019 года
Об этом заявил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Речь идёт об участках от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска.
«Не так давно на совещании мэра Москвы вместе с Российскими железными дорогами мы определили такую контрольную точку для себя, контрольную дату — это конец, четвёртый квартал 2019 года», — сообщил Ликсутов.
График МЦД будет синхронизирован с метро.
Ранее портал «Дни.ру» сообщал, что в электродепо «Лихоборы» в Москве провели запуск тестового поезда.