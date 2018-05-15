Два первых участка Московских центральных диаметров запустят для пассажиров в конце 2019 года

Два первых участка Московских центральных диаметров планируют запустить для пассажиров в конце 2019 года, сообщает m24.

Об этом заявил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Речь идёт об участках от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска.

«Не так давно на совещании мэра Москвы вместе с Российскими железными дорогами мы определили такую контрольную точку для себя, контрольную дату — это конец, четвёртый квартал 2019 года», — сообщил Ликсутов.

График МЦД будет синхронизирован с метро.

Ранее портал «Дни.ру» сообщал, что в электродепо «Лихоборы» в Москве провели запуск тестового поезда.