В электродепо «Лихоборы» в Москве провели запуск тестового поезда

В электродепо «Лихоборы» в Москве состоялся запуск тестового поезда, сообщает портал «Дни.ру».

Как рассказал глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, состав был сформирован в электродепо «Печатники». Оттуда поезд направился до станции «Люблино», далее до «Окружной», а затем в депо «Лихоборы» для тестирования верхнего строения пути.

«Поезд успешно прошёл по запланированному маршруту и встал на отстой в ремонтном корпусе», — отметил Хуснуллин, которого цитирует «Утро.ру».

Электродепо «Лихоборы» предназначено для ремонта и техобслуживания поездов салатовой ветки. Там также созданы условия для отдыха локомотивных бригад.

Ранее сообщалось, что на Калужско-Рижской линии метро запустили поезд «Москва».