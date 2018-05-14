В электродепо «Лихоборы» в Москве провели запуск тестового поезда

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В электродепо «Лихоборы» в Москве состоялся запуск тестового поезда, сообщает портал «Дни.ру».

Как рассказал глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, состав был сформирован в электродепо «Печатники». Оттуда поезд направился до станции «Люблино», далее до «Окружной», а затем в депо «Лихоборы» для тестирования верхнего строения пути.

«Поезд успешно прошёл по запланированному маршруту и встал на отстой в ремонтном корпусе», — отметил Хуснуллин, которого цитирует «Утро.ру».

Электродепо «Лихоборы» предназначено для ремонта и техобслуживания поездов салатовой ветки. Там также созданы условия для отдыха локомотивных бригад.

Ранее сообщалось, что на Калужско-Рижской линии метро запустили поезд «Москва».

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