На Крестовском острове в Петербурге проверят системы оповещения к ЧМ-2018
Тестированием будут заниматься сотрудники городского Комитета по информатизации и связи. Особое внимание планируется уделить спортивному комплексу «Санкт-Петербург».
Жителей и гостей города предупреждают, что они могут услышать экстренные сирены с 11:32 до 11:39.
Проверка приурочена к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что из аэропорта Платов в Ростов запустят автобусы большей вместимости во время ЧМ-2018.