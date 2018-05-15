На Крестовском острове в Петербурге проверят системы оповещения к ЧМ-2018

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На Крестовском острове в Санкт-Петербурге 16 мая проверят системы оповещения, сообщает Inforeactor.

Тестированием будут заниматься сотрудники городского Комитета по информатизации и связи. Особое внимание планируется уделить спортивному комплексу «Санкт-Петербург».

Жителей и гостей города предупреждают, что они могут услышать экстренные сирены с 11:32 до 11:39.

Проверка приурочена к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что из аэропорта Платов в Ростов запустят автобусы большей вместимости во время ЧМ-2018.

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