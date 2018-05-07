Из аэропорта Платов в Ростов запустят автобусы большей вместимости во время ЧМ-2018

Короткая ссылка
Из аэропорта Платов в Ростов запустят 12 автобусов большей вместимости во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает портал «Юга.ру».

Транспортные средства начнут курсировать с 1 июня.

«Они будут отходить от Привокзальной площади. Кроме того, там будут работать шаттлы по двум маршрутам», — заявил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что бесплатные трамваи запустят для болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных