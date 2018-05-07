Из аэропорта Платов в Ростов запустят автобусы большей вместимости во время ЧМ-2018

Из аэропорта Платов в Ростов запустят 12 автобусов большей вместимости во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает портал «Юга.ру».

Транспортные средства начнут курсировать с 1 июня.

«Они будут отходить от Привокзальной площади. Кроме того, там будут работать шаттлы по двум маршрутам», — заявил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что бесплатные трамваи запустят для болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге.