В Москве начали строить станцию метро «Терехово»

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В Мнёвниковской пойме начали строить станцию «Терехово» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отметил глава департамента строительства Андрей Бочкарёв, по БКЛ будут перевозить по меньшей мере в два раза больше пассажиров, чем по Московскому центральному кольцу.

«Терехово» входит в западный участок БКЛ от «Нижних Мнёвников» до «Можайской». Участок протяжённостью 3,5 км должны запустить в 2021 году.

Полностью движение на БКЛ планируется открыть к 2022 году.

Ранее Nation News сообщало, что три участка БКЛ будут запущены в Москве до 2020 года.

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