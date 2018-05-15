В Москве начали строить станцию метро «Терехово»
Как отметил глава департамента строительства Андрей Бочкарёв, по БКЛ будут перевозить по меньшей мере в два раза больше пассажиров, чем по Московскому центральному кольцу.
«Терехово» входит в западный участок БКЛ от «Нижних Мнёвников» до «Можайской». Участок протяжённостью 3,5 км должны запустить в 2021 году.
Полностью движение на БКЛ планируется открыть к 2022 году.
Ранее Nation News сообщало, что три участка БКЛ будут запущены в Москве до 2020 года.