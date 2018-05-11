Три участка Большой кольцевой линии будут запущены в Москве до 2020 года

К 2020 году в Москве будут запущены три участка Большой кольцевой линии, сообщает Nation News со ссылкой на заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина.

Речь идёт об участках от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Проспект Вернадского», от «Хорошевской» до «Мнёвников», от «Проспекта Вернадского» до «Каховской», где предстоит открыть восемь новых станций и реконструировать две уже имеющиеся. Ранее Марат Хуснуллин рассказал о строительстве северо-восточного участка Большой кольцевой линии.