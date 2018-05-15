Роскомнадзор направил Facebook запрос из-за утечки данных пользователей

Роскомнадзор направил в Facebook запрос на фоне информации об утечке данных трёх миллионов пользователей социальной сети.

«Роскомнадзор направил в Facebook запрос с целью уточнить, был ли допущен допуск неограниченного круга лиц к персональным данным российских пользователей социальной сети», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Роскомнадзора.

Ранее СМИ сообщили, что личные данные около трёх миллионов пользователей Facebook, которые использовали приложение с психологическими тестами myPersonality, находились в свободном доступе в течение четырёх лет.

Также в США сообщили о снижении использования Facebook после скандала с Cambridge Analytica.