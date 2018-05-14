В социальных учреждениях Москвы открылись «комнаты прохлады»
В московских социальных учреждениях открылись «комнаты прохлады», сообщает Nation News.
Об этом заявил глава департамента соцзащиты Владимир Петросян.
По его словам, помещения уже начали работу. Они оснащены кондиционерами и кулерами с водой.
Первые «комнаты прохлады» появились в столице в 2010 году, когда в Москве была аномальная жара.
Ранее сообщалось, что в Москве 15 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.
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