В социальных учреждениях Москвы открылись «комнаты прохлады»

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В московских социальных учреждениях открылись «комнаты прохлады», сообщает Nation News.

Об этом заявил глава департамента соцзащиты Владимир Петросян.

По его словам, помещения уже начали работу. Они оснащены кондиционерами и кулерами с водой.

Первые «комнаты прохлады» появились в столице в 2010 году, когда в Москве была аномальная жара.

Ранее сообщалось, что в Москве 15 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

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