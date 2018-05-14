Задолженность жителей Оренбургской области выросла до 33 млрд рублей в первом квартале

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Задолженность жителей Оренбургской области по состоянию на 31 марта 2018 года выросла до 33 млрд рублей, сообщает «Реальное время» со ссылкой на УФССП России по региону.

На 1 января показатель составлял более 32 млрд рублей.

Больше всего долгов оказалось по кредитам (свыше 19 млрд рублей) и ЖКХ (338 млн рублей).

Ранее RIA56 сообщал, что с начала года в Оренбургской области судебные приставы взыскали с банковских должников более 130 млн рублей.

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