Задолженность жителей Оренбургской области выросла до 33 млрд рублей в первом квартале

Задолженность жителей Оренбургской области по состоянию на 31 марта 2018 года выросла до 33 млрд рублей, сообщает «Реальное время» со ссылкой на УФССП России по региону.

На 1 января показатель составлял более 32 млрд рублей. Больше всего долгов оказалось по кредитам (свыше 19 млрд рублей) и ЖКХ (338 млн рублей). Ранее RIA56 сообщал, что с начала года в Оренбургской области судебные приставы взыскали с банковских должников более 130 млн рублей.