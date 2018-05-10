В Оренбургской области приставы взыскали с банковских должников более 130 млн рублей

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С начала года в Оренбургской области судебные приставы взыскали с банковских должников более 130 млн рублей, сообщает Ria56 со ссылкой на региональное УФССП.

Как отметили в ведомстве, кредиторская задолженность по-прежнему имеет самую большую долю среди взысканий и составляет около 56% от всех долгов.

Так, приставам удалось добиться погашения крупного долга жителя Оренбурга перед несколькими банками. Речь шла о сумме около 500 тыс. рублей. После постановления о списании задолженности с выявленных счетов сумма была погашена в полном объёме.

Ранее генеральный директор компании «Лига защиты должников по кредитам» Сергей Крылов в беседе с Nation News прокомментировал зафиксированный в марте рост количества ипотечных сделок в Москве.

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