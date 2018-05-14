Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в подмосковном ТЦ
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«По прибытии первого пожарного подразделения установлено, что происходит задымление на девятом этаже здания, открытого горения не наблюдается. 19:06 — локализация пожара на площади 30 кв. м. 19:15 — ликвидация открытого горения», — указывается в заявлении.
Отмечается, что пожар был зарегистрирован по адресу: городской округ Дзержинский, улица Энергетиков, дом 14а.
Ранее сообщалось, что по этому адресу в торговом центре «Интерьер Plaza» произошёл пожар.
В конце 2017 года URA.RU передавало, что в Перми горел один из корпусов АО «Редуктор-ПМ» холдинга «Вертолёты России».