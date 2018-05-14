Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в подмосковном ТЦ

В МЧС заявили о ликвидации пожара в торговом центре «Интерьер Plaza», расположенном в Московской области.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По прибытии первого пожарного подразделения установлено, что происходит задымление на девятом этаже здания, открытого горения не наблюдается. 19:06 — локализация пожара на площади 30 кв. м. 19:15 — ликвидация открытого горения», — указывается в заявлении.

Отмечается, что пожар был зарегистрирован по адресу: городской округ Дзержинский, улица Энергетиков, дом 14а.

Ранее сообщалось, что по этому адресу в торговом центре «Интерьер Plaza» произошёл пожар.

В конце 2017 года URA.RU передавало, что в Перми горел один из корпусов АО «Редуктор-ПМ» холдинга «Вертолёты России».