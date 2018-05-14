Жителя ЯНАО объявили в розыск по обвинению в вербовке террористов
По имеющимся данным, молодой человек обсуждал со знакомыми идеологию радикального ислама и убеждал их поехать в Сирийскую Арабскую Республику, чтобы присоединиться к террористической группировке «Исламское государство»*.
Как заявили в пресс-службе ямальского управления СК России, под влиянием обвиняемого один из его собеседников согласился на поездку на Ближний Восток и вступление в ИГ, но позже одумался и отказался.
В ходе пресечения преступной деятельности молодой человек скрылся. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала во время спецоперации в Новом Уренгое 20 человек.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.