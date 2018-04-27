ФСБ задержала во время спецоперации в Новом Уренгое 20 человек

Федеральная служба безопасности провела в Новом Уренгое профилактическую спецоперацию, в ходе которой задержаны 20 человек.

«В целях пресечения противоправной деятельности пособников террористов 26 апреля в Новом Уренгое ФСБ совместно с МВД России проведена профилактическая специальная операция, в ходе которой задержаны 20 человек и проведено 17 обысковых мероприятий», — сообщает ведомство.

Во время обысков изъяты религиозно-экстремистская литература, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность боевиков, а также средства связи.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее сообщалось, что четверо членов «спящей ячейки» ИГ* были задержаны в ходе спецоперации ФСБ и МВД в городе Новом Уренгое.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.