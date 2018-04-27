ФСБ задержала во время спецоперации в Новом Уренгое 20 человек
- РИА Новости
«В целях пресечения противоправной деятельности пособников террористов 26 апреля в Новом Уренгое ФСБ совместно с МВД России проведена профилактическая специальная операция, в ходе которой задержаны 20 человек и проведено 17 обысковых мероприятий», — сообщает ведомство.
Во время обысков изъяты религиозно-экстремистская литература, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность боевиков, а также средства связи.
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Ранее сообщалось, что четверо членов «спящей ячейки» ИГ* были задержаны в ходе спецоперации ФСБ и МВД в городе Новом Уренгое.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.