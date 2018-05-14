Названы самые популярные среди россиян направления на майские праздники

Стали известны самые популярные среди россиян направления на майские праздники, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

«В этом году Россия вошла в топ-3 популярных направлений на майские праздники. Это обусловлено тем, что в этом году перевозчики сохранили доступные цены на авиабилеты по внутрироссийским направлениям, а также, по данным туррынка, количество бюджетных пакетных туров по стране выросло на 10—15%», — заявил глава ведомства Олег Сафонов.

По его словам, факторами увеличения спроса стали повышение уровня обслуживания туристов, создание и реализация интересных предложений, проведение в мае большого числа событийных мероприятий.

С 1 по 10 мая рост продаж авиабилетов по внутренним направлениям составил 63% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В число самых популярных российских городов попали Сочи, Симферополь, Краснодар, Санкт-Петербург и Калининград.

Ранее Newinform сообщал, что российский турпоток на Кубу увеличился на 25% в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.