Названы самые популярные среди россиян направления на майские праздники
«В этом году Россия вошла в топ-3 популярных направлений на майские праздники. Это обусловлено тем, что в этом году перевозчики сохранили доступные цены на авиабилеты по внутрироссийским направлениям, а также, по данным туррынка, количество бюджетных пакетных туров по стране выросло на 10—15%», — заявил глава ведомства Олег Сафонов.
По его словам, факторами увеличения спроса стали повышение уровня обслуживания туристов, создание и реализация интересных предложений, проведение в мае большого числа событийных мероприятий.
С 1 по 10 мая рост продаж авиабилетов по внутренним направлениям составил 63% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
В число самых популярных российских городов попали Сочи, Симферополь, Краснодар, Санкт-Петербург и Калининград.
Ранее Newinform сообщал, что российский турпоток на Кубу увеличился на 25% в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.