Суд арестовал дочь обвиняемого в хищении 4,7 млрд руб. главы Ростехнадзора по СЗФО

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в отношении Елены Слабиковой, дочери главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова, обвиняемого в хищении более чем 4,7 млрд рублей.

Об этом сообщает Пятый канал.

Слабикову заключили под стражу до 9 июля 2018 года. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.

При этом обвиняемая просила избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста в связи с тем, что за три дня заключения столкнулась с «асоциальными элементами».

11 мая глава Северо-Западного управления Ростехнадзора был арестован по делу о хищении 4,7 млрд рублей.

Также URA.RU передавало, что экс-начальнику отдела Ростехнадзора в Свердловской области грозит 12 лет за дачу взятки.