Суд арестовал дочь обвиняемого в хищении 4,7 млрд руб. главы Ростехнадзора по СЗФО
Об этом сообщает Пятый канал.
Слабикову заключили под стражу до 9 июля 2018 года. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.
При этом обвиняемая просила избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста в связи с тем, что за три дня заключения столкнулась с «асоциальными элементами».
11 мая глава Северо-Западного управления Ростехнадзора был арестован по делу о хищении 4,7 млрд рублей.
Также URA.RU передавало, что экс-начальнику отдела Ростехнадзора в Свердловской области грозит 12 лет за дачу взятки.