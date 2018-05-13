СК выясняет обстоятельства гибели двух подростков на западе Москвы
«Вечером 13 мая вблизи жилого дома по Истринской улице прохожие обнаружили тела двух несовершеннолетних 2000 и 2001 годов рождения с травмами, характерными для падения с высоты», — приводит её слова РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 110 УК России «Доведение до самоубийства».
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту гибели школьницы в Новой Москве на уроке физкультуры.