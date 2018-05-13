СК выясняет обстоятельства гибели двух подростков на западе Москвы

Тела двух подростков обнаружены на западе Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«Вечером 13 мая вблизи жилого дома по Истринской улице прохожие обнаружили тела двух несовершеннолетних 2000 и 2001 годов рождения с травмами, характерными для падения с высоты», — приводит её слова РИА Новости.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 110 УК России «Доведение до самоубийства».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту гибели школьницы в Новой Москве на уроке физкультуры.