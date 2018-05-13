В Череповце водитель сбил бабушку с внучкой и скрылся с места ДТП

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В Череповце водитель сбил бабушку с внучкой на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу городского ГИБДД.

По имеющимся данным, автомобиль ВАЗ-21099 нашли позднее на Советском проспекте. Владелец установлен, но неизвестно, находился ли он за рулём в момент аварии.

Как рассказали врачи, состояние 60-летней женщины и 12-летней девочки крайне тяжёлое. Ребёнок по-прежнему находится без сознания в реанимации нейрохирургического отделения череповецкой детской больницы.

Пенсионерка пришла в сознание, ей назначена длительная операция.

Ранее телеканал «360» сообщал, что СК проводит проверку после ДТП с четырьмя погибшими в Красноярском крае.

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