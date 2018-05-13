В Череповце водитель сбил бабушку с внучкой и скрылся с места ДТП
По имеющимся данным, автомобиль ВАЗ-21099 нашли позднее на Советском проспекте. Владелец установлен, но неизвестно, находился ли он за рулём в момент аварии.
Как рассказали врачи, состояние 60-летней женщины и 12-летней девочки крайне тяжёлое. Ребёнок по-прежнему находится без сознания в реанимации нейрохирургического отделения череповецкой детской больницы.
Пенсионерка пришла в сознание, ей назначена длительная операция.
Ранее телеканал «360» сообщал, что СК проводит проверку после ДТП с четырьмя погибшими в Красноярском крае.