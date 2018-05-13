Роскомнадзор разблокировал подсеть компании Alibaba

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Роскомнадзор сообщил, что разблокировал около 8,2 тыс. IP-адресов компании Alibaba для обеспечения стабильной работы сторонних интернет-ресурсов.

«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки подсеть компании Alibaba (около 8,2 тыс. IP-адресов)», — говорится в сообщении ведомства. 

Отмечается, что IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данной подсети, полностью установлены и блокируются.

В РКН пообещали продолжить мониторинг использования мессенджером разблокированной подсети.

Ранее Роскомнадзор разблокировал шесть подсетей Google — свыше 3,7 млн IP-адресов.

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