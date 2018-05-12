Городским транспортом в Москве в День Победы воспользовались 8,7 млн человек

Городским транспортом в Москве 9 мая, в День Победы, воспользовались 8,7 млн человек, сообщает m24.

Об этом мэр Сергей Собянин написал в своём микроблоге в Twitter.

По его словам, показатель на 44% выше, чем в 2017 году.

Большинство пассажиров выбрали метрополитен и МЦК. Оба вида общественного транспорта работали в обычном режиме — до 01:00.

Ранее Nation News сообщало, что почти 250 тыс. пассажиров воспользовались Московским центральным кольцом 9 мая.