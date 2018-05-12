В Свердловской области завели уголовное дело после гибели горняка на шахте

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В Свердловской области возбудили уголовное дело после гибели горняка на шахте, передаёт URA.RU со ссылкой на Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила регионального СК России.

Статья — «Нарушение правил безопасности при ведении горных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Максимальное наказание по данной статье — пять лет лишения свободы.

Как сообщает «Газета.Ru», следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что инцидент произошёл 12 мая в Нижнем Тагиле, когда трое сотрудников занимались закладкой взрывпакетов. Погибший был машинистом скреперной лебёдки и имел право на проведение взрывных работ.

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