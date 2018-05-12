На Урале начали проверку после гибели горняка на шахте

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В Свердловской области проводят проверку после гибели горняка на шахте «Евсютинская», относящейся к ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат». Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошёл 12 мая в Нижнем Тагиле, когда трое сотрудников занимались закладкой взрывпакетов.

Отмечается, что погибший был машинистом скреперной лебёдки и имел право на проведение взрывных работ.

В настоящее время выясняются обстоятельства гибели шахтёра.

«Запрошена документация с целью установления лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на шахте», — отметили в прокуратуре.

Ранее progorod43.ru сообщало, что прокурор Уржумского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, связанному с падением 22 рабочих со строительных лесов в Кировской области.

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