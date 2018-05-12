На Урале начали проверку после гибели горняка на шахте
Инцидент произошёл 12 мая в Нижнем Тагиле, когда трое сотрудников занимались закладкой взрывпакетов.
Отмечается, что погибший был машинистом скреперной лебёдки и имел право на проведение взрывных работ.
В настоящее время выясняются обстоятельства гибели шахтёра.
«Запрошена документация с целью установления лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на шахте», — отметили в прокуратуре.
Ранее progorod43.ru сообщало, что прокурор Уржумского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, связанному с падением 22 рабочих со строительных лесов в Кировской области.