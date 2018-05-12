В Псковской области завели дело из-за гибели ребёнка на детской площадке

В Псковской области завели уголовное дело из-за гибели ребёнка на детской площадке, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

По имеющимся данным, инцидент произошёл 11 мая в Великих Луках. Погиб восьмилетний мальчик. Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Кроме того, врио губернатора региона Михаил Ведерников поручил главе города Игорю Чевжику провести проверку всех игровых зон на соответствие нормам безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что на Урале решили провести прокурорскую проверку из-за гибели ребёнка на школьном стадионе.