В Псковской области завели дело из-за гибели ребёнка на детской площадке

Короткая ссылка
В Псковской области завели уголовное дело из-за гибели ребёнка на детской площадке, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

По имеющимся данным, инцидент произошёл 11 мая в Великих Луках. Погиб восьмилетний мальчик.

Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Кроме того, врио губернатора региона Михаил Ведерников поручил главе города Игорю Чевжику провести проверку всех игровых зон на соответствие нормам безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале решили провести прокурорскую проверку из-за гибели ребёнка на школьном стадионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных