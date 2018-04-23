На Урале проводят прокурорскую проверку из-за гибели ребёнка на школьном стадионе

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В Екатеринбурге проводят проверку по факту гибели ребёнка на школьном стадионе, сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

По предварительным данным, первоклассник школы №171 упал на торчавший кусок арматуры. Мальчик был госпитализирован, но через неделю скончался.

Городской прокуратуре Верх-Исетского района предстоит установить обстоятельства произошедшего. В частности, предполагается выяснить, на чьём балансе находится стадион и кто оставил там арматуру, изучить медицинские документы о полученной ребёнком травме.

В 2017 году НСН сообщала, что уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова назвала некоторые причины гибели детей на уроках физкультуры и спортплощадках.

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