На Урале проводят прокурорскую проверку из-за гибели ребёнка на школьном стадионе

В Екатеринбурге проводят проверку по факту гибели ребёнка на школьном стадионе, сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

По предварительным данным, первоклассник школы №171 упал на торчавший кусок арматуры. Мальчик был госпитализирован, но через неделю скончался.

Городской прокуратуре Верх-Исетского района предстоит установить обстоятельства произошедшего. В частности, предполагается выяснить, на чьём балансе находится стадион и кто оставил там арматуру, изучить медицинские документы о полученной ребёнком травме.

В 2017 году НСН сообщала, что уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова назвала некоторые причины гибели детей на уроках физкультуры и спортплощадках.