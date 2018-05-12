В Крыму рассчитывают, что открытие трассы «Таврида» удешевит стоимость отдыха на полуострове

Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в беседе с RT прокомментировал ход строительства федеральной трассы «Таврида».

«Это, конечно, мегамасштабный проект… На сегодняшний день работы ведутся круглосуточно, задействовано огромнейшее количество техники. Перспектива, которую даст «Таврида», — это в первую очередь изменение транспортной логистики. Туристам не нужно будет подстраиваться под расписание парома. Люди смогут путешествовать на автобусах, личном транспорте, велосипедах. Проходимость через мост и трассу планируется огромнейшая. Появится скоростной режим, четырёхполосное движение, когда «Тавриду» закончат. Буквально за два с половиной часа ориентировочно можно будет доехать из Керчи до Севастополя», — рассказал он.

По словам Черняка, ещё пять лет назад ничего подобного даже представить нельзя было.

«Однозначно это улучшит трафик движения и увеличит количество туристов, которые к нам будут прибывать. Ну и самое главное, что и мост, и трасса «Таврида» рассчитаны не только на туристов, но также и на снабжение Крыма всем необходимым. Всё это удешевит себестоимость, в том числе продуктов питания. Соответственно, будет удешевление стоимости отдыха в Крыму», — подчеркнул парламентарий.

Черняк добавил, что запущенная в полном объёме новая инфраструктура позволит Крыму принять 8—10 млн туристов. И, отметил он, «это не за какие-нибудь десятилетия, а произойдёт в ближайшие пять лет».

Ранее председатель Государственного комитета дорожного хозяйства республики Сергей Карпов сообщил, что строительство федеральной трассы «Таврида» на территории Крыма завершено на 30%.