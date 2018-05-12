Власти Крыма рассказали о ходе строительства трассы «Таврида»

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Строительство федеральной трассы «Таврида» на территории Крыма завершено на 30%. Об этом сообщил председатель Государственного комитета дорожного хозяйства республики Сергей Карпов.
Власти Крыма рассказали о ходе строительства трассы «Таврида»
  • © Алексей Мальгавко

«Ровно год назад был заложен памятный камень, символизирующий начало строительства главной дороги Крыма. Спустя год мы можем подвести первые итоги: трасса «Таврида» построена на 30% на всей своей протяжённости, а это более 250 км», — приводит его слова агентство «Крыминформ».

Карпов отметил, что строительные работы ведутся в круглосуточном режиме и проходят в соответствии с графиком.

12 мая 2017 года в Крыму началось строительство трассы «Таврида».

Четырёхполосная трасса «Таврида» протяжённостью 260 км соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Полный ввод в эксплуатацию намечен на декабрь 2020 года.

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