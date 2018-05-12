У полигона «Ядрово» неизвестный выстрелил в водителя мусоровоза

Неизвестный мужчина выстрелил в водителя мусоровоза рядом с мусорным полигоном «Ядрово» в подмосковном Волоколамске.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

«На Волоколамском шоссе около поворота на станцию Матрёнино неизвестный из лесополосы произвёл выстрел из неустановленного оружия в водителя мусоровоза», — сказал собеседник.

Как отмечается на сайте МВД, водитель получил ранение руки.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание правонарушителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — указывается в заявлении.

Ранее волоколамский городской суд отклонил первый иск местных жителей к ООО «Ядрово» с требованием остановить деятельность полигона.

Уточняется, что 26 апреля совет депутатов Волоколамска назначил местный референдум по вопросу закрытия «Ядрово» на 17 июня.

Также Nation News передавало, что организован общественный экологический контроль за полигоном.