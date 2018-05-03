Суд отклонил первый иск жителей Волоколамска с требованием закрыть «Ядрово»

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Волоколамский городской суд отклонил первый иск местных жителей к ООО «Ядрово» с требованием остановить деятельность полигона.
Суд отклонил первый иск жителей Волоколамска с требованием закрыть «Ядрово»
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Об этом сообщает РИА Новости.

«В удовлетворении иска было отказано», — сказали в суде.

Ранее сообщалось, что совет депутатов Волоколамска назначил местный референдум по вопросу закрытия «Ядрово» на 17 июня.

Также Nation News передавало, что организован общественный экологический контроль за полигоном.

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