Суд отклонил первый иск жителей Волоколамска с требованием закрыть «Ядрово»
Волоколамский городской суд отклонил первый иск местных жителей к ООО «Ядрово» с требованием остановить деятельность полигона.
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Об этом сообщает РИА Новости.
«В удовлетворении иска было отказано», — сказали в суде.
Ранее сообщалось, что совет депутатов Волоколамска назначил местный референдум по вопросу закрытия «Ядрово» на 17 июня.
Также Nation News передавало, что организован общественный экологический контроль за полигоном.
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