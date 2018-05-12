При опрокидывании бетономешалки на «Ниву» в Ставрополе погибли два человека

Два человека погибли и ещё один получил травмы в результате опрокидывания КамАЗа-бетономешалки на внедорожник «Нива» в Ставрополе.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Отмечается, что ехавший с уклона грузовик не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение. От удара автомобиль перевернулся и упал на стоявшую рядом «Ниву».

Водитель и пассажир внедорожника погибли на месте. Пассажира КамАЗа с травмами доставили в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

В январе URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.