При опрокидывании бетономешалки на «Ниву» в Ставрополе погибли два человека
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Отмечается, что ехавший с уклона грузовик не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение. От удара автомобиль перевернулся и упал на стоявшую рядом «Ниву».
Водитель и пассажир внедорожника погибли на месте. Пассажира КамАЗа с травмами доставили в больницу. Водитель грузовика не пострадал.
В январе URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.