При опрокидывании бетономешалки на «Ниву» в Ставрополе погибли два человека

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Два человека погибли и ещё один получил травмы в результате опрокидывания КамАЗа-бетономешалки на внедорожник «Нива» в Ставрополе.
При опрокидывании бетономешалки на «Ниву» в Ставрополе погибли два человека

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Отмечается, что ехавший с уклона грузовик не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение. От удара автомобиль перевернулся и упал на стоявшую рядом «Ниву».

Водитель и пассажир внедорожника погибли на месте. Пассажира КамАЗа с травмами доставили в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

В январе URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.

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