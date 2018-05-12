В промышленном парке в Подмосковье произошёл пожар

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В промышленном парке, расположенном в Одинцовском районе Московской области, произошёл пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В промышленном парке в Подмосковье произошёл пожар
  • © ГУ МЧС по Московской области

«12 мая в 07:50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный район, деревня Ликино, улица Промышленная, дом 1», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему времени пожар локализован на площади 600 кв. м.

В тушении принимают участие 11 единиц техники и 43 человека.

В апреле возгорание произошло на складе бывшего опытного завода в подмосковной Электростали.

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