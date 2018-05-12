В Воронеже несколько тысяч человек остались без холодной воды из-за аварии

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В Воронеже в связи с утечкой на трубопроводе несколько тысяч жителей города остались без холодного водоснабжения. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

«В 22:10 (мск) 11 мая поступила информация о нарушении подачи воды в жилые дома в Коминтерновском районе Воронежа в результате порыва трубопровода по адресу: Воронеж, улица Вл. Невского, дом 48 Б», — заявили в ведомстве. 

Отмечается, что ведутся аварийно-восстановительные работы.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на дежурного «Росводоканала Воронежа», без холодного водоснабжения из-за утечки на магистральном трубопроводе остались жители двух кварталов Северного микрорайона города с населением в несколько тысяч человек.

Ранее «Известия» сообщали, что в Санкт-Петербурге произошла авария на теплотрассе вблизи бизнес-центра.

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