В центре Новосибирска из-за аварии на теплотрассе перекрыта улица

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В центре Новосибирска произошла авария на теплотрассе, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-центр мэрии.

В результате проезжую часть на улице Семьи Шамшиных в районе дома №77 сузили на пять метров. Водителям советуют ориентироваться по дорожным знакам и указателям.

Отмечается, что работы по ремонту будут проходить до 7 февраля.

13 января в Курске 11,5 тыс. человек остались без отопления из-за аварии на трубопроводе.

Ранее «Юга.ру» сообщало, что в Сочи автомобиль Land Rover врезался в опору линии электропередачи.

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