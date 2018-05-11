Суд постановил взыскать с «Вентана-Граф» 3,7 млрд рублей по иску «Просвещения»
- РИА Новости
Как сообщает RNS, иск был подан за использование схожего логотипа на обложках учебных пособий.
«Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 3 756 100 122 рубля, а также расходы по госпошлине — 212 тыс. рублей», — постановила судья.
Отмечается, что представитель «Вентана-Граф» заявил о намерении обжаловать решение.
В январе стало издательство «Вентана-Граф» выпустило несколько сот наименований печатной продукции, разместив на обложках книг изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком АО «Издательство «Просвещение».