СК начал проверку по факту пожара в Кронштадте на судне «Ромуальд Муклевич»

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Следственный комитет начал доследственную проверку по обстоятельствам пожара на судне «Ромуальд Муклевич» в Кронштадте, сообщает kp.ru.

«На место происшествия по указанию руководителя следственного управления незамедлительно выехала следственная группа. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и условий, повлёкших пожар», — сообщили изданию в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.

Судно загорелось утром 11 мая в доке на территории Кронштадтского морского завода в Санкт-Петербурге. Пожару был присвоен ранг номер два, на месте возгорания работают около 30 машин и более 100 человек личного состава. 

Ранее URA.RU сообщало, что названы возможные причины пожара в магазине игрушек в Тюмени.

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