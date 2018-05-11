Песков прокомментировал возможность продления полномочий президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение парламента Чечни о продлении полномочий президента России до трёх сроков подряд не стоит на повестке дня.

«Это конституционный вопрос. В данном случае это не вопрос, который на повестке дня президента, и сам президент неоднократно говорил о своей позиции в отношении внесения изменений в основной закон», — заявил Песков.

10 мая парламент Чечни обсудил внесение в Государственную думу законопроекта, который предполагает возможность замещения должности президента России одним лицом три срока подряд.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявлял, что эта поправка «не умаляет демократические основы государства и даёт возможность народу определить своё будущее».