Песков прокомментировал возможность продления полномочий президента

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение парламента Чечни о продлении полномочий президента России до трёх сроков подряд не стоит на повестке дня.
Песков прокомментировал возможность продления полномочий президента
  • Reuters

«Это конституционный вопрос. В данном случае это не вопрос, который на повестке дня президента, и сам президент неоднократно говорил о своей позиции в отношении внесения изменений в основной закон», — заявил Песков.

10 мая парламент Чечни обсудил внесение в Государственную думу законопроекта, который предполагает возможность замещения должности президента России одним лицом три срока подряд.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявлял, что эта поправка «не умаляет демократические основы государства и даёт возможность народу определить своё будущее».

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