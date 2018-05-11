В Забайкалье выпускник школы напал с ножом на её директора

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Выпускник школы в селе Новоберёзовском Забайкальского края напал с ножом на её директора, пострадавший госпитализирован.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«В ночь на 8 мая в полицию поступило сообщение из Шилкинской центральной районной больницы о том, что госпитализирован мужчина с несколькими ножевыми ранениями. Сотрудники полиции установили злоумышленника. Им оказался совершеннолетний выпускник школы села Новоберёзовского», — сообщили в ведомстве.

Замглавы села Елена Большакова отметила, что 18-летний нападавший окончил местную школу. Он напал на директора у порога его дома и убежал. По её словам, полиция взяла у него показания и отпустила.

В пресс-службе Следственного управления СК отметили, что уголовное дело в настоящее время находится на рассмотрении прокуратуры.

Накануне сообщалось, что в городе Барабинске Новосибирской области студент колледжа открыл огонь из охотничьего ружья в учебном классе, ранил однокурсника, а затем покончил с собой.

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