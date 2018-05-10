Следователи проводят проверку из-за гибели туриста в горах под Сочи

Следователи проводят проверку после гибели туриста в горах под Сочи, сообщает телеканал «360».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

По предварительной информации, 9 мая четверо туристов шли по горно-лесной местности. В какой-то момент двое мужчин решили спуститься по участку, не оборудованному для прохода. Один из них сорвался и погиб.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому краю.

В 2017 году сотрудники государственного казённого учреждения «Крым-Спас» оказали помощь семерым туристам, которые заблудились в горно-лесной местности.